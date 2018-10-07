Бетербиев - Джонсон. Видео боя

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев (13-0, 13 КО) успешно защитил свой титул в бою с британцем Каллумом Джонсоном (17-1, 12 КО), нокаутировав его в четвертом раунде. В конце первого раунда Бетербиев отправил Джонсона в нокдаун ударом правой, но уже в начале второго сам оказался на помосте ринга после точного левого бокового от британца. Бетербиев был потрясен, но сумел собраться и, плотно перекрывшись блоком, не дал Джонсону шансов развить свой успех. А уже в четвертом раунде Артур Бетербиев отправил Каллума Джонсона в нокаут ударом правой в висок.