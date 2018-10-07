Бокс. Варгас и Дулорме свели бой к ничьей, обменявшись нокдаунами

Поединок за пояс WBC Silver в полусреднем весе между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом и экс-претендентом на чемпионский титул в первом полусреднем весе Томасом Дулорме завершился вничью большинством судейских записок.

По ходу боя, проходившего в напряженной зрелищной борьбе, оба боксера успели побывать на настиле ринга. Варгас отправил Дулорме в нокдаун в десятом раунде, поймав его на встречном движении. В заключительном раунде ситуация повторилась с точностью до наоборот, и на настиле уже оказался Джесси Варгас.

В итоге по окончании 12 раундов один из судей отдал победу Варгасу со счетом 115-111, а два других выставили ничейный счет 113-113.