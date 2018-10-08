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Будущий соперник Усика жестко раскритиковал команду Нурмагамедова

Тони Беллью
03:19 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тони Беллью раскритиковал команду Хабиба Нурмагомедова за нападение на Конора Макгрегора.

Сегодня Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде и удержал чемпионский пояс UFC в легком весе. Этот бой был главным событием UFC 229.

Сразу же после окончания боя россиянин решил выяснить отношения с корнермэном ирландца, который словесно провоцировал его на протяжении боя. Он выпрыгнул из октагона и устроил драку на переполненных трибунах.

На самого Макгрегора напали три других представителя команды Хабиба, причем один из них нанес ирландцу удар сзади. Тони Беллью считает, что Конор не заслуживал такого.

«Конор проиграл этот бой честно. Но он не заслуживал того, чтобы его атаковали двое. Один спереди, и еще один – сзади! Оба были без перчаток при том, что человек только закончил 20-минутный поединок», — написал Тони Беллью в своем твиттер-аккаунте.

«Это позор. Люди вспоминают ситуацию с автобусом? Да как такое вообще можно сравнивать?»

Поражение против Хабиба стало для Конора Макгрегора вторым за карьеру в UFC.

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Новости спорта, UFC, Конор Макгрегор, Тони Беллью, Хабиб Нурмагомедов.
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