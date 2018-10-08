Педраса уверен в своей победе над Ломаченко

Чемпион мира WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 КО) заявил, что обладает идеальными качествами для победы над обладателем титула WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). Слова пуэрториканца приводит Boxingscene:

«Мой стиль идеален для победы над Ломаченко, у меня есть нужные навыки для этого. Так считаю не только я, но и многие уважаемые люди в боксерской среде. Но лично я считаю, что у меня есть правильные наработки и манера ведения боя, чтобы оделеть Василия. Чтобы совладать с ним, нужна хорошая стратегия, физподготовка и строгое соблюдение плана на бой.

Мы оба на пике своих возможностей. Ломаченко сейчас 30 лет. Мы оба в самом расцвете сил. Для нас обоих сейчас самый подходящий момент, чтобы встретиться. Нужно извлекать преимущества. Я рад, что могу оставаться активным и нагонять упущенное. Мой промоутер заинтересован в моем продвижении, нужно лишь радовать его хорошими выступлениями».