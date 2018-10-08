Бой Фьюри и Уайлдера под угрозой срыва

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри может не участвует в совместной программе от WBC и VADA — Clean Boxing Program.

Согласно программе, чемпионы, претенденты и бойцы из топ-15 рейтинга WBC должны проходить обязательную внезапную проверку офицерами VADA. Об этом ESPN сообщила Маргарет Гудман, глава VADA.

«По состоянию на сегодня VADA не получила от Фьюри согласие на допинг-тестирование в рамках программы «Чистый бокс», — сообщила Маргарет Гудман, глава VADA. — Уайлдер участвует в программе».

Стоит отметить, что президент WBC Маурисио Сулейман и вовсе не знал, что Фьюри не участвует в программе.

«Фьюри должен участвовать в программе. Точка. Он лично обещал мне участие в программе. Вот прямо сейчас ему напишу. Если он не запишется, WBC не санкционирует поединок», - сказал Сулейман.

В то же время менеджер Уайлдера Шелли Финкель выразли надежду, что ситуация разрешится.

«Думаю, они просто допустили оплошность. Я разговаривал с Джорджем Уорреном (сын Фрэнка Уоррена, главы промоутерской компании Queensberry Promotions, за которую выступает Фьюри), он меня заверил, что волноваться не о чём, они незамедлительно решат эту проблему», - сказал Финкель.