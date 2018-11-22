Российский боксер хочет выйти на ринг против Ломаченко

Новости спорта: Иса Чаниев поделился ожиданиями от поединка Ломаченко - Педраса и заявил о желании провести бой против украинца.

Российский боксер легкой весовой категории Иса Чаниев поделился ожиданиями от предстоящего боя Василия Ломаченко c Хосе Педрасой.

«С каждым боксером, против которого Ломаченко проводил бои, его уровень казался космическим. Я смотрел все бои Василия. Они все были односторонними. Пока никто не использовал против Ломаченко особую тактику. Все боксировали так, как умеют, без изменений. Без наработок. В результате Ломаченко победил их на «раз-два». Против Василия нужен план на бой. Нужно выбрать стиль, который ему неудобен, а не просто оставаться самим собой.

На данный момент лучший вариант для меня – Комми. После него я готов драться с Ломаченко. Скорее всего, я проведу еще как минимум один бой, но если выпадет возможность встретиться с Василием – я за.

Есть ли сомнения в победе Василия в поединке с Педрасой? Никаких. Ломаченко выиграет досрочно», — сказал Чаниев российским СМИ.