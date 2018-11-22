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"Я не проиграл тот бой": Ломаченко - о поражении от Салидо

&quot;Я не проиграл тот бой&quot;: Ломаченко - о поражении от Салидо
12:58 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский чемпион Василий Ломаченко до сих пор считает, что он не был хуже.

Уже во втором бою в профессиональном рынге Василий Ломаченко дрался за звание чемпиона мира WBO в полулегком весе против Орландо Солидо. Тот бой закончился поражением украинца, хотя сам он не считает себя проигравшим.

«Я не проиграл тот бой Солидо. Не проиграл. Что я вынес с того боя? Что это профессиональный бокс, не аматорский. Если твой оппонент дерется с тобой грязно, тебе также нужно драться грязно. Нельзя оставлять решения судьям», — заявил Василий в интервью BoxNation.

Видео боя:

По запискам судьей Солидо тогда победил 116-112, 116-112 и 115-113. Но при этом он потерял чемпионский пояс, поскольку не вложился в лимит веса на взвешивании. Чуть позже оказалось, что Орландо нанес Василию 41 удар ниже пояса.

Поражение от Солидо так и осталось единственным в карьере Василия. Сейчас у Василия Ломаченко 12 боев в профессиональном ринге, 11 побед, 9 досрочно и только 1 поражение. Украинец является чемпионом мира по версии WBA в легком весе.

Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 8 декабря против Хозе Педрасы. Это будет бой за звание чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе.

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Бокс, Новости бокса, Орландо Салидо, Василий Ломаченко.
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