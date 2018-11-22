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Гвоздик завершает подготовку к титульному бою

Гвоздик завершает подготовку к титульному бою
17:32 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: На следующей неделе Александр Гвоздик проведет титульный бой против Адониса Стивенсона.

Александр Гвоздик завершает свой подготовительный сбор, посвященный подготовке к бою против Адониса Стивенсона. Отметим тренировочный лагерь украинца проходил под руководством известного американского тренера Тедди Атласа.

1 декабря в канадском Квебеке на арене Videotron Centre состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет бой местного чемпиона Адониса Стивенсона против претендента на титул Александра Гвоздика. На кону поединка будет стоять пояс WBC в полутяжелом весе (до 79,3 кг).

Напомним, 31-летний Гвоздик провел на профи-ринге 15 боев, в которых одержал 15 побед. 41-летний Стивенсон провел 31 поединок: 29 раз канадец праздновал победу, один раз он проиграл и один раз свел бой к ничьей.

В своем последнем бою канадский "Супермен" встречался со шведом Баду Джеком и тогда решением большинства судей была зафиксирована ничья. Кроме того, на счету Стивенсона досрочная победа над Тони Беллью, которого недавно нокаутировал Александр Усик. В свою очередь Александр Гвоздик свой последний бой провел против Мехди Амара и победил француза единогласным решением судей.

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