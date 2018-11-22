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Гассиев после поражения от Усика занялся футболом

Гассиев после поражения от Усика занялся футболом
19:26 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в 1-м тяжелом весе, Мурат Гассиев продолжает восстановление после операции на плече.

По словам тренера россиянина Виталия Сланова, травму боксер получил еще до финального боя WBSS. В сентябре Гассиев сообщил, что к полноценным тренировкам он вернется только через полгода. А сейчас он проводит лишь легкие занятия для поддержания формы. В частности, Мурат не забывает про другие виды спорта. 

Мурат Гассиев на своей страничке в Инстаграме показал свои навыки владения футбольным мячом.

Украинским любителям бокса Мурат хорошо знаком по выступлениям во Всемирной боксерской Суперсерии, где россиянин в финале турнира провел бой против Александра Усика. Именно в том поединке украинец выиграл трофей Мохаммеда Али, а также все основные пояса в крузервейте, став первым абсолютным чемпионом мира по боксу из Украины.

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