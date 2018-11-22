Впервые за 6 лет украинка вышла в финал чемпионата мира по боксу

Новости спорта: Украинка Анна Охота пробилась в финал женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели.

В Нью-Дели (Индия) стартовали поединки полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу среди женщин. Анна Охота в категории до 48 кг в полуфинале единогласным решением судей победила японку Мадоку Ваду (5:0).

В решающем поединке Анна сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии. Финал чемпионата мира пройдет 24 ноября. Отметим, в финале ЧМ по боксу представительница Украины будет выступать впервые за последние 6 лет.

Добавим, что 23 ноября в финал ЧМ может пробиться Мария Бова (64 кг), которая разыграет путевку в финал в противостоянии с турчанкой Семой Калискан.