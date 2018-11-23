Ломаченко: Я не проиграл бой Салидо

Новости спорта: Василий Ломаченко вспомнил о своем единственном поражении на профессиональном ринге.

Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко вспомнил о своём единственном поражении на профессиональном ринге. В 2014 году, во втором поединке в профессионалах украинец встретился с Орландо Салидо. которому он, в противоречивом бою, уступил раздельным решением судей.

«Я не проиграл тот бой. Что я из него узнал? Узнал, что это профессиональный бокс, а не любительский. Я понял, что если соперник дерётся грязно, то и ты должен делать то же самое. Здесь нельзя оставлять всё в руках судей», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на YouTube-канале BoxNation Official.

Напомним, что 8 декабря Ломаченко предстоит объединительный поединок, в котором он встретится с чемпионом по версии WBO Хосе Педрасой