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Беллью официально объявил о завершении карьеры

Беллью официально объявил о завершении карьеры
08:15 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Последний соперник Александра Усика, как и обещал, повесил перчатки на гвоздь.

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью объявил о завершении карьеры. Беллью опубликовал видео со своим обращением в социальных сетях.

"Пришло время покинуть ринг, звоночек прозвенел в последний раз, и я хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всех этих лет. Но это еще не конец моей истории, поэтому оставайтесь в курсе событий, следя за моим сайтом", - написал Беллью под видео.

В профессиональной карьере 35-летний Беллью провел 34 боя, одержав в них 30 побед (из них 20 нокаутом) при 1 ничьей и 3 поражениях. В своем последнем бою, который состоялся 8 ноября 2018 года, Беллью проиграл нокаутом украинцу Александру Усику.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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