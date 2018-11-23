Беллью официально объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Последний соперник Александра Усика, как и обещал, повесил перчатки на гвоздь.

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью объявил о завершении карьеры. Беллью опубликовал видео со своим обращением в социальных сетях.

"Пришло время покинуть ринг, звоночек прозвенел в последний раз, и я хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всех этих лет. Но это еще не конец моей истории, поэтому оставайтесь в курсе событий, следя за моим сайтом", - написал Беллью под видео.

В профессиональной карьере 35-летний Беллью провел 34 боя, одержав в них 30 побед (из них 20 нокаутом) при 1 ничьей и 3 поражениях. В своем последнем бою, который состоялся 8 ноября 2018 года, Беллью проиграл нокаутом украинцу Александру Усику.