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Усик рассказал о своих планах на будущее

Усик рассказал о своих планах на будущее
13:07 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Александр Усик рассказал, сколько боев планирует провести в Англии.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился планами на ближайшие поединки.

"Не могу сказать, когда будет следующий бой, хочу чуть-чуть восстановиться. Думаю, что будет. Мне внутри что-то подсказывает, что это надо сделать. По-другому ты не завоюешь супертяжелый дивизион, признание людей и известность в других странах.

Командировки в Англию? Минимум на 3 боя. Может быть, на 4, на 5. Все зависит о того, кто будет противником. Это может быть и в Англии, и в США", - сказал Усик в интервью своему YouTube-каналу Usyk17.

Эдди Хирн выразил уверенность, что следующий бой Усика состоится в супертяжелом весе.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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