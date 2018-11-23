Лебедев перевесил Уилсона

Новости спорта: 24 ноября в Монте-Карло состоится большой вечер бокса.

В одном из главных поединков боксерского шоу в Монако чемпион мира "в отпуске" по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев (31-2, 23 KO) проведет бой против небитого американского боксера Майка Уилсон (19-0, 8 КО).

Накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой оба боксера сделали вес. Россиянин показал на весах 90,7 кг, а американец - 89,9 кг.

Полное видео церемонии взвешивания вечера бокса в Монте-Карло:

Главным событием боксерского шоу станет бой за титул WBA во втором наилегчайшем весе Халид Яфаи - Исраэль Гонсалес. Кроме того, на вечере бокса выступит американский супертяжеловес Майкл Хантер, который сражался с Александром Усиком в 2017 году.

Отметим, вечер бокса в Монако организован промоутерской компанией Эдди Хирна MatchroomBoxing.