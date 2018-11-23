Пакьяо считает Ломаченко будущей главной звездой PPV

Новости спорта: Мэнни Пакьяо считает Василий Ломаченко будущей звездой платных трансляций.

19 января в Лас-Вегасе легенда бокса филиппинец Мэнни Пакьяо проведет титульный бой против американца Эдриэна Бронера. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс "Пакмена" по версии WBA в полусреднем весе.

19 ноября в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция посвященная поединку, где боксеры встретились лицом к лицу.

После пресс-конференции Мэнни Пакьяо ответил на вопросы Fighthype.com. В частности, филиппинца спросили, кто из боксеров займет его место на вершине рейтинга pay-per-view. Пакьяо не задумываясь ответил Ломаченко.

Напомним, чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко вернется на ринг 8 декабря. В объединительном поединке украинец встретится с чемпионом WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой.