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Уайлдер - Джошуа: представители чемпионов о возможном бое

Уайлдер - Джошуа: представители чемпионов о возможном бое
11:25 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Эдди Хирн и Шелли Финкель обменялись мнениями о возможности боя Уайлдер - Джошуа

Промоутер Эдди Хирн полагает, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер выйдет победителем из поединка против Тайсона Фьюри, и готов в этом случае сразу предложить ему контракт на два боя против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа. Первый из этих поединков может состояться уже 13 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", а если Уайлдер проиграет его, то получит возможность провести реванш у себя на родине.

"Они не хотели ничего обсуждать до боя [против Фьюри], — цитирует Хирна Sky Sports. — Если Уайлдер победит, то мы уже 2 декабря выйдем на них с предложением о встрече. Если они снова откажут, не знаю, что еще я могу сделать. Организовать поединок 13 апреля легко... Если мы начнем 2 декабря, у нас будет примерно три недели на переговоры. Этого вполне достаточно, но кто знает, хотят ли они этого боя в глубине души".

"Сейчас нас интересует только бой против Тайсона Фьюри, — прокомментировал заявление Хирна менеджер Уайлдера Шелли Финкель. — После того как Деонтей нокаутирует Фьюри, мы выслушаем предложение Эдди Хирна".

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн, Шелли Финкель.
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