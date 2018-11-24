Уайлдер - Джошуа: представители чемпионов о возможном бое

Новости спорта: Эдди Хирн и Шелли Финкель обменялись мнениями о возможности боя Уайлдер - Джошуа

Промоутер Эдди Хирн полагает, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер выйдет победителем из поединка против Тайсона Фьюри, и готов в этом случае сразу предложить ему контракт на два боя против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа. Первый из этих поединков может состояться уже 13 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", а если Уайлдер проиграет его, то получит возможность провести реванш у себя на родине.

"Они не хотели ничего обсуждать до боя [против Фьюри], — цитирует Хирна Sky Sports. — Если Уайлдер победит, то мы уже 2 декабря выйдем на них с предложением о встрече. Если они снова откажут, не знаю, что еще я могу сделать. Организовать поединок 13 апреля легко... Если мы начнем 2 декабря, у нас будет примерно три недели на переговоры. Этого вполне достаточно, но кто знает, хотят ли они этого боя в глубине души".

"Сейчас нас интересует только бой против Тайсона Фьюри, — прокомментировал заявление Хирна менеджер Уайлдера Шелли Финкель. — После того как Деонтей нокаутирует Фьюри, мы выслушаем предложение Эдди Хирна".