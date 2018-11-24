Беринчик возвращается на ринг после шоу "Танці з зірками"

Новости спорта: 22 декабря в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" Беринчику будет противостоять филиппинцу Росеки Кристобалю.

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions официально анонсировала масштабный вечер бокса в Броварах 22 декабря. Главное событие вечера - бой чемпиона WBO Oriental Дениса Беринчика против филиппинца Росеки Кристобаля за титул WBO International. Об этом сообщает страница K2 Promotions на Facebook.

Также 22 декабря в Броварах чемпион Европы WBO Олег Малиновский будет отстаивать свой пояс в бою с чемпионом Италии Франческо Гранделли.

Также в рамках этого вечера бокса свои бои проведут Мишико Беселия, Макс Бурсак и Дмитрий Митрофанов.

Напомним, с 15 октября Беринчик начал подготовку к защите пояса WBO Oriental. При этом еще в августе у боксера была травма, из-за которой ему пришлось воздержаться от интенсивных нагрузок.

Последний раз Денис выходил на ринг в июне этого года, когда в рейтинговом бою одолел представителя Колумбии Хосе Луиса Прието.