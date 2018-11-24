Еще один мексиканец хочет побить Ломаченко

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт уверен в своем превосходстве над украинцем Василием Ломаченко.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Мигель Берчельт рассказал о желании провести бой с чемпионом мира по версии WBA, украинцем Василием Ломаченко.

«Ломаченко очень хорош, он один из лучших бойцов „паунда“, но у него уже есть одно поражение — от моего соотечественника Салидо. Хочу стать вторым мексиканцем, который побьёт Ломаченко.

Пока что у меня нет проблем с тем, чтобы делать лимит второго полулёгкого веса, но как только это станет проблемой, я с удовольствием перейду в лёгкий вес и брошу вызов Ломаченко. Очень хочу провести с ним поединок.

Я только что провёл обязательную защиту титула. Кто следующий? Пожалуй, доверюсь профессионалам, своим промоутерам. Но очень хотел бы провести объединительный бой» — приводит слова Берчельта BoxingScene.