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Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом

Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
00:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Американец Майкл Хантер сумел отправить россиянина Александра Устинова в технический нокаут.

В Монте-Карло состоялся вечер бокса в супертяжелом весе между Александром Устиновым (34-2, 25 KO) и Майклом Хантером (15-1, 10 KO).

На кону стоял вакантный титул WBA International в тяжелом весе.

41-летний Устинов с ростом 202 см с первых минут навязал тяжелый бой более легкому Хантеру. Но американец легко передвигался на ногах и выкидывал более точные удары.

В конце восьмой трехминутки Хантер отправил Устинова в тяжелый нокдаун ударом справа. В том же раунде на лбу Александра образовалось рассечение. В конце девятого раунда после еще одного нокдауна рефери фиксирует досрочную победу американца.

Напомним, весной 2017 года Александр Усик добыл тяжелую победу решением судей над американцем Майклом Хантером в США.

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Бокс, Новости бокса, Александр Устинов, Бокс новости, Майкл Хантер.
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