"Бой за наследие": Джошуа рассказал, когда хочет провести бой с Усиком

Новости спорта: Британский боксер Энтони Джошуа сначала планирует провести объединительный бой с Деонтеем Уайлдером, а затем поединок с украинцем.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил о желании провести бой с Александром Усиком. Об этом он рассказал Sky Sports.

"Если я стану абсолютным чемпионом мира в супертяжах, хотел бы поединка с Усиком, потому что он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это был бы бой за наследие. Затем с Тайсоном Фьюри, затем с Диллиан Уайтом", - сказал Джошуа.

Напомним, следующий бой Джошуа проведет 13 апреля. Следующим соперником британца может стать Деонтей Уайлдер.

В то же время, Усику нужно провести несколько поединков в супертяжелом весе перед боем с британцем.