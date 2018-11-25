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Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым

Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
09:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook Усика

Новости спорта: Всемирная боксерская ассоциация обязала Александра Усика провести бой с российским боксером Денисом Лебедевым.

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева, заявил, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести бой с россиянином до 10 марта 2019 года.

"Усик останется в первом тяжёлом весе и оставит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", — сказал Корнилов.

Лебедев являлся чемпионом мира «в отпуске» по версии WBA. Он не выступал во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в ходе которой Усик собрал четыре чемпионских пояса. Для сохранения титула он обязан сразиться с украинцем.

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Денис Лебедев, IBF, WBC, WBO, WBA, Александр Усик.
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