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Хирн назвал потенциальных соперников Усика в супертяжелом весе

Хирн назвал потенциальных соперников Усика в супертяжелом весе
14:29 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал о возможных соперниках для абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

Глава промоутерской компании Matchroom Sports Эдди Хирн рассказал о возможных соперниках для абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в хэвивейте.

Усику уже 31 год, но он не так долго находится в профессиональном боксе. Как бы то ни было, он достаточно хорош для того, чтобы перейти в супертяжелый вес. Среди его потенциальных соперников там могу назвать Джаррелла Миллера, Диллиана Уайта, Дерека Чисору, Адама Ковнацки и Луиса Ортиса. Есть много возможных вариантов.

«Если возвращаться в прошлое и вспомнить Эвандера Холифилда, то он не отличался большими габаритами, но компенсировал это умением и характером. Усику нужно будет проделать аналогичную работу. Надеюсь, в 2019 году Александр проведет несколько классных боев в супертяжелом весе» — цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Усик должен провести бой с Денисом Лебедевым.

Александр Усик в своем последнем поединке одержал победу над Тони Беллью нокаутом в 8-м раунде и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и журнала Ring.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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