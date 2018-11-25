Фьюри - о предстоящем бое против Уайлдера

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что ждет болельщиков во время его боя против Деонтея Уайлдера.
“Я собираюсь забрать сердце Уайлдера. Это будет более унизительная деклассация, чем в поединке с Кличко. Все говорят, что я не смогу сделать это в бою с большим панчером, но я уже делал это. Я собираюсь хорошенько повеселиться. Поверьте мне, Деонтея ждет самый неловкий вечер в его жизни.
Многие люди считают его диким, но правда в том, что Деонтей спокойный и бросает свои бомбы только когда видит, что его соперник потрясен и не представляет опасности. Однако у меня есть свой козырь в рукаве. Я вижу слабые места этого парня, но не стану их раскрывать, пока не покажу во время боя. Моей скорости и движения достаточно, чтобы разоружить кого-либо. Уайлдер никогда не дрался с кем-то больше себя и не тянулся, чтобы нанести удар”,- приводит слова Фьюри Boxing Scene.
Ранее Фьюри заявил, что после победы над Уайлдером он намерен остаться в США, так как больше не хочет боксировать в Англии.
Напомним, что бой Уайлдер – Фьюри состоится 1-го декабря в Нью-Йорке.