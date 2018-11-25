Фьюри - о предстоящем бое против Уайлдера

Новости спорта: Британец знает, что поможет ему победить Уайлдера.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что ждет болельщиков во время его боя против Деонтея Уайлдера.

“Я собираюсь забрать сердце Уайлдера. Это будет более унизительная деклассация, чем в поединке с Кличко. Все говорят, что я не смогу сделать это в бою с большим панчером, но я уже делал это. Я собираюсь хорошенько повеселиться. Поверьте мне, Деонтея ждет самый неловкий вечер в его жизни.

Многие люди считают его диким, но правда в том, что Деонтей спокойный и бросает свои бомбы только когда видит, что его соперник потрясен и не представляет опасности. Однако у меня есть свой козырь в рукаве. Я вижу слабые места этого парня, но не стану их раскрывать, пока не покажу во время боя. Моей скорости и движения достаточно, чтобы разоружить кого-либо. Уайлдер никогда не дрался с кем-то больше себя и не тянулся, чтобы нанести удар”,- приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Ранее Фьюри заявил, что после победы над Уайлдером он намерен остаться в США, так как больше не хочет боксировать в Англии.

Напомним, что бой Уайлдер – Фьюри состоится 1-го декабря в Нью-Йорке.