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Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко

Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
09:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира заявил, что прибыл в Окснард не сам.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в США на бои Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО). Об этом боксер сообщил в своем Instagram:

«Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы в Америке. В данный момент мы находимся в доме Василия Ломаченко. Мы приехали большой и дружной компанией поддержать Александра Гвоздика, который будет 1-го декабря боксировать, и Василия Анатольевича, который будет боксировать 8-го декабря. Всем добра».

Отметим, что Гвоздик 1 декабря в Квебеке, Канада встретится с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО), тогда как Ломаченко 8 декабря будет драться с Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) в Нью-Йорке за пояса WBO и WBA в легком весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Александр Усик.
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