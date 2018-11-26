Стивенсон - Гвоздик: букмекеры определили фаворита чемпионского боя

Новости спорта: Букмекеры определились с фаворитом боя между украинским боксером Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном.

По мнению букмекеров фаворитом в запланированном на 1 декабря боксерском поединке является украинец Александр Гвоздик.

Ставки на победу Александра Гвоздика принимаются с коэффициентом 1.79 (79 копеек на каждую поставленную гривну), на выигрыш Стивенсона - 2.0. На ничью коэффициент составляет 26.0.

Как сообщалось, "временный" чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к поединку против "полноценного" чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона в октябре. Украинский боксер работает в тренировочном лагере в Окснарде (Калифорния, США) под руководством нового наставника - знаменитого американца Тедди Атласа.

Бой Стивенсон - Гвоздик пройдет в Квебеке (Канада) 1 декабря.