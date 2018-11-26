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Кто готовит Педрасу к бою против Ломаченко

Кто готовит Педрасу к бою против Ломаченко
12:11 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Трибуна

Новости спорта: Хосе Педраса продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 KO) к подготовке к бою с чемпионом мира в легком весе по версии WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) залучил Диего и Джэсси Магдалено.

Оба боксера, как и украинец, левши.

Диего Магдалено также помогал Хорхе Линаресу готовиться к поединку с Ломаченко. Украинец нокаутировал его в 10-м раунде в мае этого года.

«Педраса – хороший боец. Думаю, я делаю хорошую работу, подражая стилю Ломаченко. Я действительно заставляю его делать все возможное», – сказал Диего Магдалено.

Бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса.
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