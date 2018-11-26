Усика обязали биться с россиянином Лебедевым

Новости спорта: Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца Усика до 10 марта провести защиту титула.

Менеджер чемпиона мира по версии WBA с приставкой "в отпуске" в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал, что Всемирная боксерская ассоциация обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести бой с россиянином.

"Усик останется в тяжелом весе или оставит титул WBA. WBA выпустила резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", – цитирует Корнилова информационное агентство ТАСС.

Ранее Денис Лебедев выразил желание провести поединок с Александром Усиком. В последнем своем поединке россиянин по очкам одолел Майка Уилсона.

Но ряд экспертов отмечает, что такой бой не состоится. Одной из главных причин является тот факт, что такой бой будет неинтересен даже публике в Украине и России.