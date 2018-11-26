Как Гвоздик шел к чемпионскому бою

Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик впервые сразиться за чемпионский пояс.

Американский тренер Тедди Атлас в интервью VideoBoxing рассказал, как началось его сотрудничество с харьковчанином, о его сильных и слабых сторонах, о том, какую тактику изберут в бою с Адонисом Стивенсоном, который состоится 1 декабря в городе Квебек (Канада).

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире «Интера» – еще одно боксерское противостояние: чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.