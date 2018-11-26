Самый брутальный нокаут года (Видео)

Новости спорта: Самый брутальный нокаут года: Юбенк против Александрова.

Выходя на ринг для боя с болгарским джорнименом Петаром Александровым, племянник знаменитого британского боксера Криса Юбенка Гарлем Юбенк имел в своем послужном списке 4 боя на профессиональном ринге, каждый из которых он выиграл, но ни одного досрочно.

У его соперника Петара Александрова в активе было 3 победы (2 из которых нокаутом) и 4 поражения, но все своим бои он проиграл по очкам и ни разу в своей карьере не бывал даже в нокдауне.

Поэтому, казалось, что он без проблем должен пройти полную дистанцию и в бою с Юбенком, не демонстрировавшим ранее впечатляющей ударной мощи. Но не тут то было! Гарлем просто наглухо "вырубил" своего оппонента, отправив его в тяжелейший нокаут одним-единственным левым хуком: