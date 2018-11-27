Стивенсон назвал сильные стороны Гвоздика

Новости спорта: Канадец подчеркнул, что привык выходить в ринг против молодых и больших парней.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) определил преимущество украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) в их предстоящем бою. Слова канадца приводит RingTV:

«Гвоздик – молодой и спортивный парень, у которого действительно есть желание одержать победу. Я знаю, он очень голоден и хочет занять мое место. Раньше я был в этих ситуациях. Абсолютно любой боксер, который выходит на ринг против меня, мотивирован и желает победить меня, так как я – №1. Преимущества Гвоздика – сила, атлетизм, оборона и рост. Также он бронзовый призер Олимпийских игр, но я привык драться молодыми и большими парнями. Мне очень хочется уже выйти с ним на ринг».

Напомним, что поединок Стивенсон – Гвоздик пройдет 1 декабря в Квебеке. Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение именно украинскому боксеру.