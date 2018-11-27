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Фьюри пообещал отдать бедным гонорар за поединок с Уайлдером

Фьюри пообещал отдать бедным гонорар за поединок с Уайлдером
09:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британец подчеркнул, что нельзя "забрать все деньги с собой".

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) заявил, что пожертвует малоимущим свой гонорар от поединка с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО). Слова специалиста передает BoxingScene:

«Я пожертвую гонорар бедным и построю жилье для бездомных. Мне особо некуда их тратить, у меня нет цели стать миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен, и я, скорее всего, пойду по той же дорожке, как и любой другой боец – в конце концов останусь без гроша в кармане. Нельзя все эти деньги забрать с собой, поэтому у меня есть возможность найти им применение и помочь тем, кто не в состоянии помочь себе».

Напомним, что бой двух супертяжеловесов пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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