Фьюри пообещал отдать бедным гонорар за поединок с Уайлдером

Новости спорта: Британец подчеркнул, что нельзя "забрать все деньги с собой".

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) заявил, что пожертвует малоимущим свой гонорар от поединка с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО). Слова специалиста передает BoxingScene:

«Я пожертвую гонорар бедным и построю жилье для бездомных. Мне особо некуда их тратить, у меня нет цели стать миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен, и я, скорее всего, пойду по той же дорожке, как и любой другой боец – в конце концов останусь без гроша в кармане. Нельзя все эти деньги забрать с собой, поэтому у меня есть возможность найти им применение и помочь тем, кто не в состоянии помочь себе».

Напомним, что бой двух супертяжеловесов пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.