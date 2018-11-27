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"Усик не согласиться на бой с Лебедевым": Завьялов оценил шансы на бой

&quot;Усик не согласиться на бой с Лебедевым&quot;: Завьялов оценил шансы на бой
21:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Михаил Завьялов рассказал о следующем поединке Александра Усика.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов заявил, что Александру Усику (16-0, 12 КО) не стоит драться с Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО).

Один из самых авторитетных функционеров в украинском боксе назвал причины, почему Усик не будет проводить бой против Лебедева:

"WBA имеет полное право требовать от Усика защиты пояса, и Денис Лебедев имеет право бросать вызов Усику, что он уже сделал. Но я считаю смешным вызов россиянина.

Во-первых, звездные годы Лебедева уже давно прошли, сейчас он не является конкурентом для Усика. Лебедеву скоро «стукнет» 40 лет, а с таким пожилым соперником Усику драться не стоит. Да и если бы Александр согласился, то легко победил бы боксера из команды Путина.

Но Усик не согласится на бой, и я советую ему отказаться от этой встречи. Причины разные: российский боксер не его уровня, сам бой будет неинтересным и неприбыльным.

В конце концов, после поединка с Гассиевым Усик никогда не поедет биться в Россию, а в другой стране этот поединок денег не принесет".

Напомним, что WBA обязала Александра Усика провести защиту своего пояса до 10 марта. Денис Лебедев в недавнем бою в Монте-Карло одержал победу и стал претендентом на этот пояс.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Михаил Завьялов, Бокс новости.
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