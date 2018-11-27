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Гвоздик - Стивенсон: букмекеры назвали фаворита боя

Гвоздик - Стивенсон: букмекеры назвали фаворита боя
22:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Букмекеры определились с фаворитом боя между украинским боксером Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном.

По мнению букмекеров фаворитом в запланированном на 1 декабря боксерском поединке является украинец Александр Гвоздик. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Ставки на победу Александра Гвоздика принимаются с коэффициентом 1.79 (79 копеек на каждую поставленную гривну), на выигрыш Стивенсона - 2.0. На ничью коэффициент составляет 26.0.

Напомним, "временный" чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к поединку против "полноценного" чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона в октябре. Украинский боксер работает в тренировочном лагере в Окснарде (Калифорния, США) под руководством нового наставника - знаменитого американца Тедди Атласа.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире «Интера» – еще одно боксерское противостояние: чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон, Гвоздик - Стивенсон.
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