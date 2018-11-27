Женская сборная Украины по боксу торжественно вернулась домой с ЧМ-2018

Новости спорта: Боксерская женская сборная Украины вернулась домой.

В Украину, рейсом Дели-Киев, вернулась национальная женская сборная по боксу. Именно в Индии наша команда принимала участие в Чемпионате мира. По результатам выступлений на мировом первенстве наши девушки одержали две серебряные награды. Их завоевали Анна ОХОТА (весовая категория 48 кг) и Мария БОВА (весовая категория 64 кг).

Остался доволен выступлениями сборной Украины главный тренер нашей команды Сергей Гордиенко, который отметил, что наград для сборной Украины могло быть и больше.

«Конечно, очень хотелось вернуться в Украину хотя бы с одной золотой наградой. Однако, и два серебра это также очень хороший результат, - отметил Сергей Гордиенко. - Все без исключения девушки показали очень хороший уровень бокса. Заметно было, что все отдавались на полную. Где подвели травмы, где психологически девушки проигрывали. Однако, повторюсь, все показали себя с положительной стороны. Главное, что сейчас мы имеем много материала для обработки. Впоследствии проведем все вместе анализ допущенных ошибок и будем работать над их устранением. Сейчас у девушек будет возможность отдохнуть. Хочу отметить, что в Индии мы провели изнурительные три недели. И вообще подготовка к мировому первенству была непростой. Поэтому, важно для всех нас восстановиться и с новыми силами двигаться вперед».

Новоиспеченная вице-чемпионка мира в наилегчайшем весе Анна Охота поблагодарила всех за поддержку. Анна отметила, что несмотря на то, что настраивалась только на золото, однако серебряную медаль также относит в актив.

«В подготовке к чемпионату мира был пройден удивительно масштабный и непростой путь. Эмоции сейчас переполняют, слезы радости на глазах. В «Борисполь» нам приехали встречать близкие, родные, друзья ... Очень приятно всех видеть и хочется всем уделить внимание, - сказала серебряный призер мирового первенства Анна Охота. - Очень приятно, что все время и все силы, которые я отдавала подготовке к Чемпионату мира увенчался такой ожидаемой серебряной наградой. Хочу отметить и всю нашу команду. Все девушки стремились к победе и отдавали всех себя на ринге. И вообще поддержка от девушек была очень ощутима. Как по мне, то общий достижение для нашей команды достаточно неплохим. Однако, откровенно скажу, что золотой цвет мне идет значительно больше. Жаль что не удалось подняться именно высшую ступень пьедестала».

В свою очередь серебряный призер чемпионата мира 2018 года Мария Бова отметила, что именно травма ноги помешала ей на высоком уровне боксировать в финале соревнований.

«Досадно это констатировать, но одной из ключевых обстоятельств, которая помешали мне еще более лучше выступить на чемпионате мира, стала травма, которую я получила еще в четвертьфинальном поединке. Жаль, что не удалось повторить достижение шестилетней давно. Однако, общим результатом я полностью довольна, - отметила Мария Бова. - Сейчас очень хочется обнять своих детей, родных и близких. Очень скучала все это время за своими детками. Обязательно когда приеду домой надену эту медаль и на них. Ведь именно моя семья вдохновляла меня двигаться вперед и упорно работать. Очень приятно завершать год таким весомым достижением. Впереди у нас отдых, а уже с нового года начнем все с чистого листа. Спасибо коллективу Министерства, а также, конечно, Федерации бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом и Дмитрием Шенцевым за поддержку нашей команды ».

Отметил важность полученных наград и исполнительный директор Федерации бокса Украины. Донатас Пискун заверил, что руководство ФБУ осталось полностью удовлетворено итоговым результатом выступлений женской сборной Украины на Чемпионате мира.

«Это, безусловно, замечательный результат. Руководство Федерации бокса Украины полностью удовлетворено результатами выступления женской сборной Украины на мировом первенстве в Индии. В последний раз наша команда была представлена в финале Чемпионата мира в далеком 2012 г., а уже в этом году мы получили двух финалисток соревнований. Это означает лишь одно - женский бокс в Украине развивается, - отметил Донатас Пискун. - Все без исключения девушки показали мощный и содержательный бокс. Я убежден, что нашим девушкам будет по силам на следующем чемпионате мира взять реванш и получить еще больше медалей. Хочу поблагодарить Владимира Продивусу, Дмитрия Шенцева, Владислава Мангера и Анатолия Матиоса за поддержку в развитии украинского бокса. Благодаря этим людям мы активно пропагандирует и развиваем бокс и вообще спорт в нашем государстве. Ну и конечно я благодарен тренерскому составу сборной Украины во главе с Сергеем Гордиенко, личным тренерам, а также научному и медицинскому персоналу за прекрасную подготовку сборной Украины к чемпионату мира».