"Нам необходим нокаут": Тренер Стивенсона - о предстоящем бое против Гвоздика

Новости спорта: Хилл-Стюард подчеркнул, что канадец намерен продолжить свое наследие в полутяжах

Яван Хилл-Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBCв полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО), отметил, что его команду совершенно не интересует победа над Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) по очкам. Слова специалиста приводит BoxingScene.

«Адонис не обращал внимания на то, насколько много внимания получает Александр Усик после победы над Тони Белью. Он полностью сосредоточился на Гвоздике, чтобы продолжить свое наследие в полутяжелом весе. Это круто, что Адонис всех отправляет в нокаут. Это именно то, чего мы добиваемся на протяжении всей его карьеры. Мы не хотим дожидаться решения судей, подсчета очков. Нам нужен только нокаут, ведь именно так завещал великий Эманнуэль Стюард».

Напомним, что поединок Стивенсон – Гвоздик пройдет 1 декабря в Квебеке.