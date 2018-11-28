Усик выдал новый танец, Ломаченко - на полу (Видео)

Новости спорта: Александр Усик поддерживает Ломаченко в США перед боем с Педрасой.

После победы в Великобритании над Тони Беллью Александр Усик отправился в США для поддержки Василия Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) пришел на тренировку к обладателю пояса WBA в легком весе Василию Ломаченко (11-1, 9 КО) и продемонстрировал танцевальные навыки, пока сам легковес валялся на настиле после изнурительных нагрузок.

Напомним, что следующий поединок Ломаченко проведет против Хосе Педрасы (25-1, 12 КО).

Украинец Василий Ломаченко считается явным фаворитом предстоящего поединка против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. Объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе состоится в Нью-Йорке 8 декабря.

Ставки на победу нашего соотечественника принимаются с коэффициентом от 1,08 до 1,10. Ничья оценивается котировкой 25,00. А показатели на успех соперника Василия достигают уровня от 6,00 до 7,50.