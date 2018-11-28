Скачать
Среда, 28.11.2018
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Уайлдер - Фьюри: прогноз на бой от Майка Тайсона

Уайлдер - Фьюри: прогноз на бой от Майка Тайсона
11:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на чемпионский бой в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри.

Майк Тайсон видит победителем британца Тайсона Фьюри.

"Хоть Уайлдер и очень силён, но ничто не сможет сравниться с ментальной силой, которой обладает Фьюри. Он демонстрировал её как на ринге, так и за его пределами. Это будет близкий бой, но думаю, что Фьюри в нём победит", — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдёт 1 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для американца это будет девятая по счёту защита титула. В предыдущем бою он победил Луиса Ортиса. Что касается Фьюри, то это будет его третий бой после возвращения. Ранее в 2018 году он победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире «Интера» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Майк Тайсон, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
02 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября
03 Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 28 ноября
04 Усик выдал новый танец, Ломаченко - на полу (Видео)
05 Гвоздик - Стивенсон: букмекеры назвали фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь