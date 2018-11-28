Уайлдер - Фьюри: прогноз на бой от Майка Тайсона

Новости спорта: Легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на чемпионский бой в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри.

Майк Тайсон видит победителем британца Тайсона Фьюри.

"Хоть Уайлдер и очень силён, но ничто не сможет сравниться с ментальной силой, которой обладает Фьюри. Он демонстрировал её как на ринге, так и за его пределами. Это будет близкий бой, но думаю, что Фьюри в нём победит", — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдёт 1 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для американца это будет девятая по счёту защита титула. В предыдущем бою он победил Луиса Ортиса. Что касается Фьюри, то это будет его третий бой после возвращения. Ранее в 2018 году он победил Сефера Сефери и Франческо Пьянету.

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В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире «Интера» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.