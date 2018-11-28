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Уайлдер - Фьюри: гонорары боксеров за чемпионский бой

Уайлдер - Фьюри: гонорары боксеров за чемпионский бой
13:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Стали известны гонорары Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за чемпионский бой в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заработает 14 миллионов долларов за бой против Тайсона Фьюри. Британец получит 10 миллионов долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

Для обоих боксеров это будет самый высокий гонорар в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Фьюри потратит гонорар за бой с Уайлдером на жилье для бездомных.

"Я планирую отдать деньги бедным, хочу построить дома для бездомных. Потому что, как и многие боксеры, потом потрачу эти деньги на ненужные вещи и в старости останусь без гроша в кармане.

Не думаю, что оставлю свое богатство детям, на них это плохо влияет. Им нужно учиться зарабатывать самим. Я, например, с восьми лет мыл машины и ценил каждый пенни", - Тайсон Фьюри.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире «Интера» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

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