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"Они видят меня и тормозят оленей": Беринчик рассказал, почему не развивается, как Усик

&quot;Они видят меня и тормозят оленей&quot;: Беринчик рассказал, почему не развивается, как Усик
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский боксер рассказал о сотрудничестве с промоутерской компанией К2 Promotions.

Чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) рассказал о сотрудничестве с промоутерской компанией К2 Promotions, сообщает Трибуна.

– Что за хрень у тебя с промоутерами? 9 боев, все в Украине.

- Это хрень, да? Не исключено, я как тяжеловес выступаю по 2-3 раза в год. Перерывы между боями по полгода. Я ничего не могу поменять, мой тренер также.

- У тебя есть вопросы к К2 Promotions? Мне кажется, у тебя есть талант, ты можешь боксировать в Англии, США...

- Не исключено. Если подводить от боя к бою, от раунда к раунду, то можно вывести на чемпионский бой. А когда я сижу полгода и ничего не делаю, или просто тренируюсь, или занимаюсь повседневной жизненной деятельностью, то сложно набирать постоянно ступени и обороты.

Промоутерская компания отстает от своих спортсменов, потому что спортсмены уровнем выше, чем 3 боя в год.

- Недавно прочитал пост Тараса Шелестюка, где он сказал, что уже 2 года нет боев и проблема с промоутером.

- 2 года и он, наверное, хочет в К2 Promotions проводить 3 боя в год.

- Возможно, но можно быть здесь классным боксером и чемпионом мира по любителям, но это оружие неправильно используют.

- Он в США поехал и ничего. Я скажу про него и других ребят – они туда приезжают и там нафиг никому не нужны. Он приезжает туда и занимается трендецом. Бои у него скучные, зритель не покупает, зачем тогда это?

- Это зависит от промоутера?

- Это зависит от самого боксера. Промоутер не выбирает, как я буду выходить на бой и как я буду рубиться в ринге, поднимать свою зрелищность.

- К2 Promotions занимаются Усиком и тобой. Усик сейчас – абсолютный чемпион мира, бьется против топ боксеров, бьется в Англии, собирает стадионы. Беринчик бьется в Украине... та же промоутерская компания. Обьясни – в чем разница?

- Наверное, разные взгляды. Они видят меня и тормозят оленей. Якобы я в их глазах не развиваюсь, а как я могу развиваться, если я раз в полгода боксирую? Вот мы входим обратно в замкнутый круг.

Я делаю все возможное, чтобы были бои и я на них постоянно выходил, но их нет в картах, нет в Украине, а боксировать в подпольной бане или ресторане... Лучше так не боксировать, а боксировать на чемпионате ДВРЗ, – сказал Беринчик.

Напомним, что 22 декабря в ТРЦ «Терминал» (Бровары) Денис Беринчик (9-0, 6 КО) проведет бой за титул WBO International против чемпиона Филлипин Росеки «The Gentle Giant» Кристобаль (15-2, 11 КО).

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