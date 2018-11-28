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Беринчик: Ломаченко-старший лучший тренер мира

Беринчик: Ломаченко-старший лучший тренер мира
23:25 Ср, 28 Ноябрь 2018 Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион WBO Oriental в легком весе украинский боксер Денис Беринчик считает Анатолия Ломаченко лучшим тренером.

Денис Беринчик отметил, что многие тренеры не делают того, что делает Анатолий Ломаченко, он разбирается в биомеханике, физиологии и многих других аспектах.

"Анатолий Ломаченко лучший тренер в мире? Так точно. Он развивается, постоянно вводит новые упражнения, новые корректировки в тренировочном процессе, а также заставляет человека развиваться. В этом и есть успех, не стоять на месте.

Многие тренеры этого не делают, они сидят на советском пространстве, пару книг открыли и думают, что на этом все закончилось. А Ломаченко разбирается в биомеханике, физиологии и многих других аспектах", - сказал Беринчик.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Анатолий Ломаченко.
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