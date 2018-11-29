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Ортис хочет драться с сильнейшими супертяжами мира

Ортис хочет драться с сильнейшими супертяжами мира
07:32 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Луис Ортис надеется на большой бой после своего поединка 1 декабря.

39-летний супертяжеловес Луис Ортис провел хорошую подготовку перед боем 1 декабря против Трэвиса Кауффмана и надеется, что победа в этом бою, который пройдет в одном боксерском шоу с поединком чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона Тайсона Фьюри, даст ему в следующем году шансы на большие бои.

"Я знаю, что каждое хорошее выступление открывает еще одну возможность для меня, — цитирует Ортиса ringtv.com. — Если мне дают возможность провести бой, я должен ей воспользоваться. Если мой менеджер организует мне бой, я не могу отказаться. Я боец и должен драться. Это большой шанс для меня. Включение меня в это шоу показывает, что меня не теряют из виду".

В марте этого года Ортис дал очень хороший бой Уайлдеру, но, как он сам признает, силы досрочно покинули его, и он проиграл. Он и его команда знают, почему это случилось, и не намерены повторить эту ошибку.

"Хочу обратиться ко всем супертяжеловесам, — заявил Ортис. — Я готов драться, выходите против меня. Все считают, что я уже стар, но они будут удивлены, когда окажутся на ринге против меня. Я готов драться с сильнейшими в мире".

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Бокс, Новости бокса, Луис Ортис.
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