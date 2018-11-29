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Соперник Гвоздика вошел в топ-5 боксеров-полутяжей в истории

Соперник Гвоздика вошел в топ-5 боксеров-полутяжей в истории
20:47 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Адонис Стивенсон вошел в пятерку лучших боксеров-полутяжей по версии WBC.

Действующий чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, которому 1 декабря в Квебеке предстоит встретиться в ринге в обладателем титула «временного» чемпиона Александр Гвоздик, вошел в топ-5 лучших бойцов своей весовой категории в истории.

Стивенсон, завоевавший титул в 2013-м году, удерживает пояс уже пять лет, хотя постоянно подвергается аргументированной критике за откровенное уклонение от боев с наиболее опасными боксерами дивизиона.

Всего же история Всемирного боксерского совета насчитывает 30 чемпионов мира в этом дивизионе, и лишь пятерым из которых удалось вернуть свой некогда утерянный титул: Деннис Андриес, Рой Джонс и Чед Доусон сделали это 2 раза, а Антонио Тарвер и Джефф Хардинг - 1 раз. В общей сложности WBC провела 120 боев за звание чемпиона мира, пишет Fightnews.

Топ-10 полутяжей по версии WBC

1. Рой Джонс

2. Бернард Хопкинс

3. Боб Фостер

4. Майкл Спинкс

5. Адонис Стивенсон

6. Майк МакКаллум

7. Хосе Торрес

8. Дик Тайгер

9. Мэттью Саад Мухаммед

10. Чед Доусон

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
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