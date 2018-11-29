"Я дерусь за перемены": Уайлдер перед боем с Фьюри пожаловался на расизм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер обозначил свои цели в боксе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку против Тайсона Фьюри, несколько раз выкрикнул в лицо сопернику фразу о том, что его народ борется уже на протяжении 400 лет, вызвавшую недоумение у многих присутствующих.

Во время общения Уайлдера с прессой после пресс-конференции, один чернокожий журналист попросил чемпиона объяснить, что он имел в виду. Уайлдер отказался вдаваться в подробности, посоветовав журналисту ознакомиться со своей историей или хотя бы заглянуть в Google.

Через несколько часов чемпион опубликовал в Instagram запись этого разговора и пояснил, что речь шла о расизме и дискриминации чернокожих: «Я совру, если скажу, что мне не больно из-за этого дерьма, из-за всего того, через что проходят люди моего народа и моей культуры, — пишет Уайлдер. — Столько лжи всего лишь из-за [ругательство] цвета кожи. Никогда не понимал, что мы сделали не так, за что по сей день испытываем столько ненависти, страданий и боли. Если вы никогда не были на этой стороне, вам не понять. Но это не означает, что проблему не надо упоминать или что надо скрывать ее... Однажды все изменится. Я дерусь за перемены, за любовь и за мир. Однажды все это поймут, потому что очевидное нет необходимости объяснять».