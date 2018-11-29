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Фьюри: Соперники Уайлдера были перепуганы еще до выхода на ринг

Фьюри: Соперники Уайлдера были перепуганы еще до выхода на ринг
19:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: У чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера 40 беспроигрышных боёв в боксе, 39 раз он побеждал оппонента нокаутом.

Тем не менее его соперник по поединку 1 декабря британец Тайсон Фьюри не впечатлён уровнем оппозиции американца.

"Я думаю, что у Деонтея необычайная сила, но есть и обратная сторона медали. Он не дрался ни с одним достойным соперником, пока не провёл на профессиональном ринге 30 боев. Даже в своих 31-м и 32-м поединках Уайлдер боксировал с такими парнями, как Джейсон Гаверн, который является обычным джорнименом. А когда Уайлдер поднялся на более высокий уровень, люди подумали: "Он, судя по всему, жёсткий панчер, так как нокаутировал 32 соперника".

При этом они не смотрели, кто именно им был нокаутирован. Если вы дерётесь с такими боксёрами, то можно оформить и 100 нокаутов. Многие парни были перепуганы ещё до выхода на ринг, как будто им противостоял Майк Тайсон, и уже искали себе удобное место на канвасе. Я этого не делаю. Я намерен найти подобное местечко для Деонтея Уайлдера и собираюсь повалить его, как срубленное дерево", — цитирует Фьюри BoxingScene.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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