Фьюри: Соперники Уайлдера были перепуганы еще до выхода на ринг

Новости спорта: У чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера 40 беспроигрышных боёв в боксе, 39 раз он побеждал оппонента нокаутом.

Тем не менее его соперник по поединку 1 декабря британец Тайсон Фьюри не впечатлён уровнем оппозиции американца.

"Я думаю, что у Деонтея необычайная сила, но есть и обратная сторона медали. Он не дрался ни с одним достойным соперником, пока не провёл на профессиональном ринге 30 боев. Даже в своих 31-м и 32-м поединках Уайлдер боксировал с такими парнями, как Джейсон Гаверн, который является обычным джорнименом. А когда Уайлдер поднялся на более высокий уровень, люди подумали: "Он, судя по всему, жёсткий панчер, так как нокаутировал 32 соперника".

При этом они не смотрели, кто именно им был нокаутирован. Если вы дерётесь с такими боксёрами, то можно оформить и 100 нокаутов. Многие парни были перепуганы ещё до выхода на ринг, как будто им противостоял Майк Тайсон, и уже искали себе удобное место на канвасе. Я этого не делаю. Я намерен найти подобное местечко для Деонтея Уайлдера и собираюсь повалить его, как срубленное дерево", — цитирует Фьюри BoxingScene.