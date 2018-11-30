Скачать
Пятница, 30.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
&quot;Евровесне быть&quot;: тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы
Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы

Уайлдер - Фьюри: британский боксер Околие назвал фаворита боя

Уайлдер - Фьюри: британский боксер Околие назвал фаворита боя
03:19 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Лоуренс Околие дал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.

Британский боксер первого тяжелого веса Лоуренс Околие, в разное время работавший спарринг-партнером Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, считает своего соотечественника фаворитом в субботнем поединке за пояс WBC из-за его более высокого боксерского интеллекта.

Околие признается, что изначально придерживался противоположного мнения и полагал, что Уайлдер победит за счет своего чрезвычайно тяжелого удара, однако поспарринговав с Фьюри понял, что все не так просто. «Если говорить о боксерском интеллекте, Тайсон абсолютно на другом уровне по сравнению с Уайлдером. До спаррингов с ним я думал, что Уайлдер нокаутирует его максимум за четыре раунда. Теперь считаю, что Фьюри либо уложит его в конце боя, либо победит по очкам», — заявил Околие в интервью iFLTV.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри, Лоуренс Околие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
02 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
03 Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
04 Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы
05 Опасаются военного положения: сборная Португалии не поедет в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь