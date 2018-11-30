Уайлдер - Фьюри: британский боксер Околие назвал фаворита боя

Новости спорта: Лоуренс Околие дал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.

Британский боксер первого тяжелого веса Лоуренс Околие, в разное время работавший спарринг-партнером Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, считает своего соотечественника фаворитом в субботнем поединке за пояс WBC из-за его более высокого боксерского интеллекта.

Околие признается, что изначально придерживался противоположного мнения и полагал, что Уайлдер победит за счет своего чрезвычайно тяжелого удара, однако поспарринговав с Фьюри понял, что все не так просто. «Если говорить о боксерском интеллекте, Тайсон абсолютно на другом уровне по сравнению с Уайлдером. До спаррингов с ним я думал, что Уайлдер нокаутирует его максимум за четыре раунда. Теперь считаю, что Фьюри либо уложит его в конце боя, либо победит по очкам», — заявил Околие в интервью iFLTV.