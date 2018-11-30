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"Вся моя карьера была подготовкой к этому бою": Слова Гвоздика перед боем со Стивенсоном

&quot;Вся моя карьера была подготовкой к этому бою&quot;: Слова Гвоздика перед боем со Стивенсоном
07:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик на заключительной пресс-конференции перед боем с Адонисом Стивенсоном подтвердил серьезность своих намерений.

"Вся моя карьера была подготовкой к этому бою. Я очень давно хотел боя за титул, и наконец эта возможность наступила. Стивенсон выдающийся чемпион, но его время вышло. Адонис говорил о боях с другими чемпиона мира после поединка со мной. Ему следовало бы беспокоится о том, что ему сейчас предстоит. Я приехал в Канаду не просто так.

Мне не важно, где я выхожу на ринг. Канадские болельщики недружелюбно встретят меня, когда я поднимусь на ринг, но они изменят свое отношение, когда я покажу себя в деле.

Тедди Атлас отлично дополнил мою команду. На протяжении всего тренировочного лагеря он мотивировал меня на проявление наилучшей версии себя. Не буду раскрывать секреты, но в субботу вы увидите, что Тедди добавил к моему арсеналу. У нас отличная стратегия. Адонис отличный боец. Опасный боксер-левша, и это новый уровень оппозиции для меня, но настало мое время

Мы восемь недель готовились к этому бою. Мне не нужно объяснять, как опасен и талантлив Стивенсон. Я ставлю его на первое-второе место среди действующих нокаутеров. Он или Уайлдер, выбирайте любого. Перед нами стоит огромная задача, и мы это понимаем. Но хорошо то, что мы точно знаем, с кем мы столкнемся, и мы восемь недель к этому готовились. Не сомневаюсь, несмотря на всю сложность задачи, что в субботу мы увидим нового чемпиона мира", - заявил Гвоздик.

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