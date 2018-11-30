Беллью сделал свой прогноз на чемпионский бой Уайлдер - Фьюри

Новости спорта: Британец Тони Беллью сделал свой прогноз на чемпионский бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Экс-чемпион мира в крузервейте (до 90,7 кг) британец Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) всё же склоняется к тому, что его соотечественник Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) проиграет досрочно чемпиону WBC в хэвивейте (свыше 90,7 кг) американскому нокаутёру Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО).

Бой Уайлдер vs Фьюри состоится 1 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

«Сказать по правде, когда я впервые услышал о том, что Фьюри будет драться с Уайлдером, то не давал Тайсону ни единого шанса, — вспоминает с улыбкой на лице Беллью. — Но позже я пару раз пересёкся с Фьюри, даже поговорил с ним и убедился, что он действительно в отличной форме. В том числе и в отличной психологической форме».

Беллью утверждает, что будет болеть за соотечественника, но фаворитом считает действующего чемпиона:

«Знаете, никогда прежде я не хотел так сильно, чтобы мой прогноз не оправдался. Буду молиться за Фьюри, поддерживать его, болеть за него. Надеюсь, что 3-летний перерыв в выступлениях не скажется. А такое может произойти, ведь неактивный боец не может быть настолько же эффективным, как обычно. Поэтому меня терзают смутные сомнения». Фьюри в ноябре 2015 года отправился в Германию. В Дюссельдорфе сделал невозможное — прервал почти 12-летнюю гегемонию в хэвивейте украинского чемпиона Владимира Кличко. Но позже провалил допинг-тест в преддверии так и не состоявшегося реванша, после чего отказался от титулов и исчез из бокса. Вернулся в 2018 году, провёл два промежуточных боя и внезапно напросился на бой с Уайлдером. Комментирует Беллью:

«Я помню, что Фьюри провёл два кряду промежуточных боя. Но уровень оппозиции... Одним словом, такие парни не подготовят вас к поединку против монстра типа Уайлдера. С другой стороны, если кто-то и сможет вернуться после 3 лет отсутствия в ринге и побить такого грозного чемпиона, то разве что Фьюри». Беллью подводит итоги своим умозаключениям:

«Верю ли я в то, что Фьюри может победить Уайлдер? Да, верю. Даже верю, что он может сделать из американца клоуна, перебоксировать его. Но верю ли я в то, что так всё и произойдёт? Нет, не уверен. Я всё же думаю, что во время боя он пропустит один из этих страшных выстрелов. Вынужден поставить на победу Уайлдера нокаутом, но сердце кричит, что Фьюри может это сделать».