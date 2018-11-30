Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020

Новости спорта: Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает официальный сайт организации.

Это решение сегодня принял исполком МОК, который прошел в Токио. Причина — расследование деятельности Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

В ноябре президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, включенный Министерством финансов США в санкционный список. В МОК недовольны избранием Рахимова, так как он подозревается в связях с преступностью и он неоднократно не был допущен на предыдущие Олимпиады.

Организация WBC призвала МОК сохранить бокс в олимпийской программе. WBC напомнила, что представители бокса участвуют в Олимпиадах уже больше века. Члены WBC подписали петицию под названием «Да боксу на Олимпийских играх».

В МОК могут вернуться к обсуждению данного вопроса в конце года.

Это не впервые МОК говорит, что планирует исключить бокс. Впервые об этом заговорили еще в феврале, но потом вроде бы этот вопрос отложили.