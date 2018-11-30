Уайлдер: Фьюри не побеждал Кличко

Новости спорта: Американец считает, что украинец сам проиграл тот бой.

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о победе Тайсона Фьюри над Влидимиром Кличко, заявив, что украинец сам проиграл тот бой.

“Фьюри не победил Кличко, Владимир проиграл самому себе, все мы это знаем. Если бы Кличко просто выбрасывал больше ударов, то встреча прошла бы по иному сценарию. Фьюри же зарядился уверенностью лишь по той причине, что Владимир не был активным. Но в этот раз Тайсона ждет монстр иного калибра”,- американца BoxingScene.

Ранее Фьюри заявил, что Уайлдер неровня Кличко. Также британец утверждает, что Деонтей провоцировал его, чтобы соскочить с поединка.

Напомним, что поединок Уайлдер – Фьюри состоится 2-го декабря в 05:00 по киевскому времени.