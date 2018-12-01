Скачать
Суббота, 01.12.2018
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира

Фьюри намного перевесил Уайлдера

Фьюри намного перевесил Уайлдера
07:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Супертяжи Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прошли официальную процедуру взвешивания перед боем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер на официальном взвешивании показал практически самый малый вес в своей карьере — 212,5 фунтов (96,4 кг). Он весил меньше только в своем дебютном поединке в 2008 году — 94 кг. Перед предыдущим поединком против Луиса Ортиса Уайлдер весил 97,5 кг.

Тренер Фьюри заслал шпионов в лагерь Уайлдера

Бывший чемпион мира в этом весе Тайсон Фьюри показал на весах 256,5 фунтов (116,3 кг) — практически столько же, сколько перед предыдущим поединком против Франческо Пианеты (117 кг).

Видео церемонии взвешивания вечера бокса Уайлдер -  Фьюри:

Результаты взвешивания андеркарта:

Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера в спаррингах
Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера в спаррингахЧитать полностью

Чемпион IBF и WBA в первом среднем весе Джарет Хёрд и претендент на его титулы британец Джейсон Уэлборн легко уложились в рамки весовой категории, показав на весах одинаковый вес — 152,5 фунта (69,2 кг).

Вес бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Луиса Ортиса составил 241 фунт (109 кг), а его соперника Трэвиса Кауффмана — 229 фунтов (104 кг).

Перспективный британский супертяжеловес Джо Джойс показал на весах 262 фунта (118,8 кг), а его соперник Джо Хэнкс — 247,5 фунта (112,3 кг).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, Фьюри - Уайлдер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
02 Уайлдер: Фьюри не побеждал Кличко
03 Экс-игрок Зари забил невероятный гол в матче Лиги Европы (Видео)
04 Арсенал отреагировал на скандальные высказывания Грозного
05 Новичок Шахтера Сиприано рассказал, как отреагировал на первый снег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь