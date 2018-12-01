Фьюри намного перевесил Уайлдера

Новости спорта: Супертяжи Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прошли официальную процедуру взвешивания перед боем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер на официальном взвешивании показал практически самый малый вес в своей карьере — 212,5 фунтов (96,4 кг). Он весил меньше только в своем дебютном поединке в 2008 году — 94 кг. Перед предыдущим поединком против Луиса Ортиса Уайлдер весил 97,5 кг.

Бывший чемпион мира в этом весе Тайсон Фьюри показал на весах 256,5 фунтов (116,3 кг) — практически столько же, сколько перед предыдущим поединком против Франческо Пианеты (117 кг).

Видео церемонии взвешивания вечера бокса Уайлдер - Фьюри:

Результаты взвешивания андеркарта:

Чемпион IBF и WBA в первом среднем весе Джарет Хёрд и претендент на его титулы британец Джейсон Уэлборн легко уложились в рамки весовой категории, показав на весах одинаковый вес — 152,5 фунта (69,2 кг).

Вес бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Луиса Ортиса составил 241 фунт (109 кг), а его соперника Трэвиса Кауффмана — 229 фунтов (104 кг).

Перспективный британский супертяжеловес Джо Джойс показал на весах 262 фунта (118,8 кг), а его соперник Джо Хэнкс — 247,5 фунта (112,3 кг).